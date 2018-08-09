Во Львовской области работница банка присвоила четыре миллиона гривен

"Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями полиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили руководителя районного отделения одного из банков Львовской области, которая присвоила четыре миллиона гривен граждан", - говорится в сообщении.

Как было установлено, в течение 2017 года 51-летняя работница банка получила от клиентов средства для внесения на счет и заключение договоров банковского вклада.

"Когда клиенты обратились в кассу банковского учреждения, выяснилось, что в действительности никаких счетов открыто не было. Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения", - отметили в полиции.

Во время уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали факты завладения средствами граждан. В частности, работница банка присвоила 75 400 долларов и 56 600 евро, что по курсу Нацбанка Украины на момент совершения преступлений составило 4 миллиона гривен.

"Злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в ГУНП.

Галицкий районный суд Львова избрал работнице банка меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога - 6 миллионов 864,4 тысяч гривен. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, полиция направила в суд дело о присвоении средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.