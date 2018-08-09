На Львівщині працівниця банку привласнила чотири мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Працівницю банку у Львівській області взяли під варту через привласнення коштів громадян. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили керівника районного відділення одного з банків Львівщини, яка привласнила чотири мільйони гривень громадян", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, упродовж 2017 року 51-річна працівниця банку одержала від клієнтів кошти для внесення на рахунок та укладання договорів банківського вкладу.
"Коли ж клієнти звернулись до каси банківської установи, з’ясувалось, що у дійсності жодних рахунків відкрито не було. Гроші на строкові вклади не надходили, оскільки жінка не вносила їх у касу банківської установи", - зазначили в поліції.
Під час кримінального провадження оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували факти заволодіння коштами громадян. Зокрема, працівниця банку привласнила 75,4 тисяч доларів та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом Нацбанку України на час скоєння злочинів склало 4 мільйони гривень.
"Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч.4 ст.190 (Шахрайство) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України", - уточнили у ГУНП.
Галицький районний суд Львова обрав працівниці банку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави - 6 мільйонів 864,4 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, поліція направила до суду справу щодо привласнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.