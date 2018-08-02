Во Львовской области подросток выпал из окна школы

"В Червоноградский отдел полиции сегодня, 2 августа, в 9:10 поступило сообщение от администрации одной из школ города о травмировании несовершеннолетнего. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По словам охранника школы, он выявил в коридоре парня, который, убегая от него, выпрыгнул из окна третьего этажа и упал на козырек перед входом в школу", - говорится в сообщении.

Травмированным оказался 13-летний житель одного из сел Сокальского района, ученик этой школы. Его с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас диагноз уточняется. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Днепропетровской области спасатели были вынуждены спилить дерево, чтобы достать мужчину, который выпал с балкона и застрял в ветвях.