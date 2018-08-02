На Львівщині підліток випав з вікна школи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Червонограді Львівської області травмувався підліток, який випав з вікна школи. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"В Червоноградський відділ поліції сьогодні, 2 серпня, о 9:10 надійшло повідомлення від адміністрації однієї зі шкіл міста про травмування неповнолітнього. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За словами охоронця школи, він виявив у коридорі хлопця, який, втікаючи від нього, вистрибнув з вікна третього поверху та впав на дашок перед входом до школи", - йдеться в повідомленні.
Травмованим виявився 13-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, учень цієї школи. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі діагноз уточнюється. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області рятувальники були змушені спиляти дерево, щоб дістати чоловіка, який випав з балкону і застряг у гілках.