Во Львовской области перевернулся легковой автомобиль, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Жовковском районе Львовской области перевернулся легковой автомобиль, в результате чего погиб человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В Жовковское отделение полиции 29 августа поступила информация об автопроисшествие, которое произошло в селе Глинск.
Как предварительно установили правоохранители, около 3:00 водитель автомобиля Ford Fiesta, 26-летний житель района, не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Новоодеском районе Николаевской области перевернулся автомобиль "ВАЗ", в результате чего погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок был травмирован.