На Львівщині перекинувся легковик, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Жовківському районі Львівської області перекинувся легковий автомобіль, в наслідок чого загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
В Жовківське відділення поліції 29 серпня надійшла інформація про автопригоду, яка сталася у селі Глинськ.
Як попередньо встановили правоохоронці, близько 3:00 водій автомобіля Ford Fiesta, 26-річний житель району, не впорався з керуванням, машина з’їхала в кювет та перекинулась.
Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, у Новоодескому районі Миколаївської області перекинувся автомобіль "ВАЗ", у результаті чого загинув дворічний хлопчик, ще одна дитина була травмована.