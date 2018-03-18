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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 7732 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 55125 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69821 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101379 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108821 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116367 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121761 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132846 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Во Львовской области объявили штормовое предупреждение третьего уровня

Во Львовской области объявили штормовое предупреждение третьего уровня

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львовской областие объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области, передает УНН.

"По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории области, 18 марта порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели. Ночью и в первой половине дня по югу территории очень сильный снег.

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Температура воздуха будет колебаться дед 8 до 12 градусов мороза. Такие сложные погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц (уровень угрозы 3 - красный).

Также это может осложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства. В связи с снегопадом и метелями 18-19 марта в горах Львовской области ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС.

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