Во Львовской области объявили штормовое предупреждение третьего уровня
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львовской областие объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области, передает УНН.
"По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории области, 18 марта порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели. Ночью и в первой половине дня по югу территории очень сильный снег.
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Температура воздуха будет колебаться дед 8 до 12 градусов мороза. Такие сложные погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц (уровень угрозы 3 - красный).
Также это может осложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства. В связи с снегопадом и метелями 18-19 марта в горах Львовской области ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС.