Во Львовской области количество подозрений на коронавирус увеличилась до 94 случаев

КИЕВ. 22 марта. УНН. В период с 16:30 до 21:30 22 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 7 пациентов, в целом - 94 человека. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на страницу Львовской ОГА в Facebook.