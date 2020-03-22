Во Львовской области количество подозрений на коронавирус увеличилась до 94 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В период с 16:30 до 21:30 22 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 7 пациентов, в целом - 94 человека. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на страницу Львовской ОГА в Facebook.
По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 94 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии, говорится в сообщении.
Пациенты из города Львова и Самборского, Стрыйского, Сколевского района.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 61 человек.
На самоизоляции находятся 32 человека. За все время выписано - 11 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки - приближенный к тяжелому.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 104 человека.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 4 результата тестов - отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
Напомним, в Украине уже подтверждено 63 случая коронавируса.