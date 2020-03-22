На Львівщині кількість підозр на коронавірус збільшилася до 94 випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У період з 16:30 до 21:30 22 березня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилося ще 7 пацієнтів, загалом – 94 особи. Про це повідомив лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН з посиланням на сторінку Львівської ОДА у Facebook.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 94 осіби. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, йдеться у повідомленні.
Пацієнти з міста Львова та Самбірського, Стрийського, Сколівського району.
Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 61 особа.
На самоізоляції знаходяться 32 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів.
Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки - наближений до важкого.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 104 людини.
За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 4 результати тестів - від'ємні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 63 випадки коронавірусу.