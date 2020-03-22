На Львівщині кількість підозр на коронавірус збільшилася до 94 випадків

КИЇВ. 22 березня. УНН. У період з 16:30 до 21:30 22 березня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилося ще 7 пацієнтів, загалом – 94 особи. Про це повідомив лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН з посиланням на сторінку Львівської ОДА у Facebook.