На Львовщине мужчина продавал сигареты через соцсети: БЭБ сообщило ему о подозрении

Детали

Отмечается, что ранее следствие установило, что мужчина арендовал три склада в Дрогобыче и хранил в них нелегально изготовленный товар, который впоследствии продавал через онлайн заказ.

Работники БЭБ провели обыски на складах и изъяли сигареты без марок и с поддельными марками акцизного налога на 12 млн грн, транспортное средство, мобильные телефоны и более 100 тыс. грн наличными.

Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога) и ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Дополнение

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области. Оперативное сопровождение - работники Управления стратегических расследований во Львовской области ДВР Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство - прокуроры Львовской областной прокуратуры.

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