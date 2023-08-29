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На Львовщине мужчина продавал сигареты через соцсети: БЭБ сообщило ему о подозрении

Киев • УНН

 • 708957 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении жителю Львовщины, который с помощью социальных сетей организовал незаконную продажу сигарет по всей Украине. Ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление БЭБ.

Детали 

Отмечается, что ранее следствие установило, что мужчина арендовал три склада в Дрогобыче и хранил в них нелегально изготовленный товар, который впоследствии продавал через онлайн заказ.

Работники БЭБ провели обыски на складах и изъяли сигареты без марок и с поддельными марками акцизного налога на 12 млн грн, транспортное средство, мобильные телефоны и более 100 тыс. грн наличными.

Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога) и ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Дополнение

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области. Оперативное сопровождение - работники Управления стратегических расследований во Львовской области ДВР Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство - прокуроры Львовской областной прокуратуры.

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