На Львівщині чоловік продавав сигарети через соцмережі: БЕБ повідомило йому про підозру

Деталі

Зазначається, що раніше слідство встановило, що чоловік орендував три склади в Дрогобичі та зберігав у них нелегально виготовлений товар, який згодом продавав через онлайн замовлення.

Працівники БЕБ провели обшуки на складах та вилучили сигарети без марок та з підробленими марками акцизного податку на 12 млн грн, транспортний засіб, мобільні телефони та понад 100 тис. грн готівкою.

Організатору незаконної схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку) та ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Доповнення

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області. Оперативний супровід - працівники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судитимуть злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та підпалювала їхнє майно