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Во Львовской области из-за отсутствия электроэнергии задержались пассажирские поезда

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области из-за отсутствия тока в контактной сети на час было задержано движение поездов. Об этом в сети Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Во Львовской области из-за отсутствия электроэнергии задержались пассажирские поезда

"25 августа в 23:25 от дежурного Львовской дирекции железнодорожных перевозок поступило сообщение, что в 21:46 из-за отсутствия тока в контактной сети на станции "Красное" Львовской железной дороги на подъездах к станции произошла задержка пассажирских поездов, а именно: электропоезд "Львов-Золочев", пассажирский поезд "Ивано-Франковск-Николаев", пассажирский поезд "Львов - Одесса", электропоезд" Тернополь-Львов ", пассажирский поезд Интерсити" Киев-Львов", - говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что электроснабжение в контактной сети возобновлено в 22:46, а задержка поездов составила до 1 часа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в результате осложнения погодных условий обесточенными остаются 53 населенных пункта в 2 областях Украины.

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