На Львівщині через відсутність електроенергії затримались пасажирські потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Львівській області внаслідок відсутності струму в контактній мережі на годину був затриманий рух потягів. Про це в мережі Facebook повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“25 серпня о 23:25 від чергового Львівської дирекції залізничних перевезень надійшло повідомлення, що о 21:46 внаслідок відсутності струму в контактній мережі на станції “Красне” Львівської залізниці на під’їздах до станції сталась затримка пасажирських поїздів, а саме: електропоїзд “Львів—Золочів”, пасажирський поїзд “Івано-Франківськ—Миколаїв”, пасажирський поїзд “Львів — Одеса”, електропоїзд “Тернопіль—Львів”, пасажирський поїзд Інтерсіті “Київ—Львів”, — йдеться у повідомлені.
У Департаменті додали, що електропостачання в контактній мережі відновлено о 22:46, а затримка поїздів склала до 1 год. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 53 населені пункти у 2 областях України.