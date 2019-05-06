Во Львовской области из-за непогоды без света осталось 24 населенных пункта

"По состоянию на 6 мая, остаются обесточенными 9 воздушных линий электропередач ВЛ 6-10кВ (5 полностью и 4 частично). Временно без электроснабжения остаются 24 населенных пункта (13 полностью и 11 частично) в 7 районах области. Больше всего отключений зафиксировано в Перемышлянском районе (обесточены 13 населенных пунктов, из них полностью - 10, 3 - частично)", - сообщили в департаменте.

Напомним, завтра в западных областях значительный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).