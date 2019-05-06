На Львівщині через негоду без світла залишилось 24 населені пункти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 марта. УНН. У зв’язку із негодою 24 населених пункти у Львівській області залишились без електропостачання. Про це УНН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
"Станом на 6 травня, залишаються знеструмленими 9 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ (5 повністю та 4 частково). Тимчасово без електропостачання залишаються 24 населених пункти (13 повністю та 11 частково) у 7 районах області. Найбільше відключень зафіксовано у Перемишлянському районі (знеструмлені 13 населених пунктів, з них повністю – 10, 3 – частково)",- повідомили у департаменті.
Нагадаємо, завтра у західних областях значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом; пориви вітру 15-20м/с ( 1 рівень небезпечності, жовтий).