Во Львовской области 10 человек отравились на поминках

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 99072 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129827 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139830 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127604 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128840 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130781 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153202 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151157 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140902 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Во Львовской области 10 человек отравились на поминках

Во Львовской области 10 человек отравились на поминках

Киев  •  УНН

 • 17082 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Во Львовской области в Туркивскую ЦРБ госпитализированы 9 пациентов с симптомами энтероколита: повышение температуры тела, понос, боли в животе, общая слабость, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Выяснено, что пострадавшие 4 августа на поминках в с. Шумяч Турковского района употребляли блюда домашнего приготовления.

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Всего за помощью обратились 10 человек, из них 9 госпитализированы, 1 пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19.00. 05.08.2019 года 1 пациент выписан по требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Напомним, в одном из ресторанов в Сокольниках отравились 20 человек, двое из которых - дети.

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