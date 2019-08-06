Во Львовской области 10 человек отравились на поминках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Во Львовской области в Туркивскую ЦРБ госпитализированы 9 пациентов с симптомами энтероколита: повышение температуры тела, понос, боли в животе, общая слабость, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Выяснено, что пострадавшие 4 августа на поминках в с. Шумяч Турковского района употребляли блюда домашнего приготовления.
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Всего за помощью обратились 10 человек, из них 9 госпитализированы, 1 пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19.00. 05.08.2019 года 1 пациент выписан по требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.
Напомним, в одном из ресторанов в Сокольниках отравились 20 человек, двое из которых - дети.