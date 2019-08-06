На Львівщині 10 осіб отруїлись на поминках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Львівщині до Турківської ЦРЛ госпіталізували 9 пацієнтів з симптомами ентероколіту: підвищення температури тіла, пронос, болі в животі, загальна слабкість, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
З’ясовано, що потерпілі 4 серпня харчувались на поминках в с. Шум’яч Турківського району – вживали страви домашнього приготування.
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Всього за допомогою звернулось 10 осіб, з них 9 госпіталізовано, 1 пацієнт лікується амбулаторно (відмова від госпіталізації). Станом на 19.00 год. 05.08.2019 року 1 пацієнт виписаний на вимогу. У стаціонарі залишається 8 осіб. Стан всіх пацієнтів середньої важкості.
Нагадаємо, в одному з ресторанів у Сокільниках отруїлося 20 людей, двоє з яких - діти