На луганском направлении боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На луганском направлении боевики осуществляли обстрелы из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На луганском направлении против украинских подразделений зафиксированы две вооруженные провокации. В частности, в районе Новоалександровки боевики задействовали пулеметы крупного калибра и гранатометы различных систем", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала суток российско-оккупационные войска совершили 25 обстрелов позиций сил АТО.