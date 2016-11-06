На луганском направлении боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем

"На луганском направлении против украинских подразделений зафиксированы две вооруженные провокации. В частности, в районе Новоалександровки боевики задействовали пулеметы крупного калибра и гранатометы различных систем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток российско-оккупационные войска совершили 25 обстрелов позиций сил АТО.