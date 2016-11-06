На луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли з гранатометів різних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано 2 збройні провокації. Зокрема, в районі Новоолександрівки бойовики задіяли кулемети великого калібру та гранатомети різних систем", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 25 обстрілів по позиціях сил АТО