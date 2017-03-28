На луганском направлении боевики выпустили более 40 мин и снарядов

"Ситуация остается неизменной. В Попаснянском районе продолжаются мощные обстрелы из тяжелого вооружения со стороны противника. Вчера оккупанты применили там 120-мм минометы и 152-мм пушки, при этом выпустив более 40 мин и снарядов. Под вражеский огонь попали не менее четырех наших опорных пунктов. Также противник трижды нарушил режим тишины в Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Все эти обстрелы произошли поздно вечером, один из них был минометный ", - сообщил О.Мотузяник.

"Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 9 вражеских обстрелов, семь из которых с использованием тяжелой вооружу", - добавил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения .