На луганском направлении боевики выпустили более 40 мин и снарядов

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58375 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125309 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184575 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134392 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127267 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107657 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На луганском направлении боевики выпустили более 40 мин и снарядов

На луганском направлении боевики выпустили более 40 мин и снарядов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Вчера оккупанты применили на луганском направлении 120-мм минометы и 152-мм пушки, при этом выпустив более 40 мин и снарядов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент.

"Ситуация остается неизменной. В Попаснянском районе продолжаются мощные обстрелы из тяжелого вооружения со стороны противника. Вчера оккупанты применили там 120-мм минометы и 152-мм пушки, при этом выпустив более 40 мин и снарядов. Под вражеский огонь попали не менее четырех наших опорных пунктов. Также противник трижды нарушил режим тишины в Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Все эти обстрелы произошли поздно вечером, один из них был минометный ", - сообщил О.Мотузяник.

"Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 9 вражеских обстрелов, семь из которых с использованием тяжелой вооружу", - добавил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения .

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