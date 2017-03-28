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На луганському напрямку бойовики випустили понад 40 мін та снарядів

На луганському напрямку бойовики випустили понад 40 мін та снарядів

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Вчора окупанти застосували на луганському напрямку 120-мм міномети та 152-мм гармати, при цьому випустивши понад 40 мін та снарядів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Ситуація залишається незмінною. У Попаснянському районі тривають потужні обстріли з важкого озброєння з боку противника. Вчора окупанти застосували там 120-мм міномети та 152-мм гармати, при цьому випустивши понад 40 мін та снарядів. Під ворожий вогонь потрапили не менше чотирьох наших опорних пунктів. Також противник тричі порушив режим тиші у Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Усі ці обстріли сталися пізно ввечері, один з них був мінометний”, — повідомив О.Мотузяник.

“Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, сім з яких з використанням важкої озброї”, — додав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців та п’ятеро бійців поранено.

Українські Національні Новини

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