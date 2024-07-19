Компенсацию на приобретение льготного угля в "лнр" можно получить исключительно при наличии паспорта рф, а с 2025 года без полиса страхования авто в российской компании враг угрожает конфискацией транспортных средств. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

Компенсацию на приобретение льготного угля в так называемой лнр можно получить исключительно при наличии паспорта рф. Еще в прошлом году россияне отчитывались, что почти завершили принудительную паспортизацию луганчан. Однако потом на выборах разрешили голосовать даже с украинскими документами, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на сегодня, в некоторых районах о российском паспорте не слышали до 30% местных. Однако в льготах они ограничены.

Кроме собственных документов образца рф для получения компенсации необходимо иметь копии паспортов рф всех зарегистрированных в квартире и справки с места работы или учебы, что никто из них уголь или компенсацию не получал, рассказал Лысогор.

Сообщается, что с 1 января 2025 года жителям захваченных территорий необходимо в обязательном порядке иметь полис страхования автомобиля в российской компании. Однако для этого тоже необходимо быть владельцем паспорта рф. Без страхования враг угрожает конфискацией транспортных средств.

Дополнение

Также глава Луганской ОВА Артем Лысогор проинформировал, что представители Краснореченской военной администрации доставили и раздали запас хлеба на неделю жителям Невского и Новолюбовки. Они спросили их об эвакуации и рассказали о помощи, которая будет предоставляться.

Каждый лишний день пребывания в прифронтовых селах - риск для жизни. Тоже самое Невское россияне 20 раз за день обстреляли из ствольной артиллерии, над населенным пунктом неоднократно были замечены дроны. Как и в небе над Макеевкой. По территории вокруг враг дважды ударил из реактивной артиллерии, 17 - из ствольной, - сообщил Лисогор.

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