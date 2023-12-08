В Луганской области в оккупации критическая ситуация в медицине - ОВА
Киев • УНН
В Луганской области в оккупации критическая ситуация в медицине - на Марковщину завозят врачей из рф, в Новопскове остались работать пенсионеры
На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. Врачи или эвакуировались, или вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами, сообщил в пятницу начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.
На оккупированной в прошлом году территории Луганской области наблюдается катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. И она становится все хуже и хуже. Это касается не только прифронтовых районов, но и расположенных в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения. Врачи либо эвакуировались, либо вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами. Гражданскому населению помочь почти некому
В частности, на Марковщину, как сообщается, завезли медицинский десант, собранный из разных регионов рф. Гастролеры разместились в местной многопрофильной больнице. Эта бригада также ездит по окрестным селам, указал Лысогор.
В соседнем Новопскове, по его словам, остались работать по специальности, в основном, врачи пенсионного возраста. В медучреждении отсутствуют реактивы, поэтому анализы даже не принимают. Новое оборудование тоже никто не собирается покупать.
При этом, по его словам, при стабилизации погодных условий россияне увеличивают количество авиаударов.
"Противник сосредоточился на Купянском направлении, но и на Лиманском провел несколько штурмов южнее Невского - а именно вблизи Тернов в Донецкой области. Оккупанты пытались захватить позиции наших защитников, но ни одна попытка не принесла результата. При стабилизации погодных условий враг сразу усиливает давление с воздуха. Так, вчера им нанесен авиационный удар по территории Серебрянского лесничества", - проинформировал Лысогор.
По его словам, по позициям Сил обороны и населенным пунктам вблизи линии фронта, в нашей зоне ответственности россияне выпустили 521 снаряд. Обстрелам подверглись Невское и Белогоровка.
Напомним
Во временно оккупированном Луганске захватчики откроют центр специальной подготовки несовершеннолетних к военной службе.
В Луганской области в оккупации критическая ситуация в медицине - ОВА
В Луганской области в оккупации критическая ситуация в медицине - на Марковщину завозят врачей из рф, в Новопскове остались работать пенсионеры.
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