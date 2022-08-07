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В Луганской области ВСУ отбили три атаки оккупантов – Гайдай

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Вооруженные силы Украины отбили три атаки российских оккупантов в Луганской области. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

"Враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждом из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекамянского, но из-за сопротивления наших Вооруженных сил вынужден был отступить", – написал Гайдай.

Детали

Как отметил глава ОВА, 12 раз оккупанты применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара. Населенные пункты, вокруг которых лежит линия фронта, решисты обстреляли из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов совершили штурмовая и армейская авиация врага.

Напомним

В Рубежном Луганской области оккупанты начали хоронить людей, которых убили весной.

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