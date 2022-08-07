В Луганской области ВСУ отбили три атаки оккупантов – Гайдай

Цитата

"Враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждом из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекамянского, но из-за сопротивления наших Вооруженных сил вынужден был отступить", – написал Гайдай.

Детали

Как отметил глава ОВА, 12 раз оккупанты применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара. Населенные пункты, вокруг которых лежит линия фронта, решисты обстреляли из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов совершили штурмовая и армейская авиация врага.

Напомним

В Рубежном Луганской области оккупанты начали хоронить людей, которых убили весной.