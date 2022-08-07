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На Луганщині ЗСУ відбили три атаки окупантів – Гайдай

На Луганщині ЗСУ відбили три атаки окупантів – Гайдай

Київ • УНН

 • 73841 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Збройні сили України відбили три атаки російських окупантів на Луганщині. Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.

Цитата

"Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших Збройних сил вимушений був відступити", – написав Гайдай.

Деталі

Як зазначив голова ОВА, 12 разів окупанти застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку саму кількість разів залучали мінометників, завдали два ракетних удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, рашисти обстріляли з усіх видів озброєння, зокрема з танків. Шість ударів здійснили штурмова та армійська авіація ворога.

Нагадаємо

У Рубіжному Луганської області окупанти почали ховати людей, яких вбили навесні.

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