На Луганщині ЗСУ відбили три атаки окупантів – Гайдай

Цитата

"Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших Збройних сил вимушений був відступити", – написав Гайдай.

Деталі

Як зазначив голова ОВА, 12 разів окупанти застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку саму кількість разів залучали мінометників, завдали два ракетних удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, рашисти обстріляли з усіх видів озброєння, зокрема з танків. Шість ударів здійснили штурмова та армійська авіація ворога.

Нагадаємо

У Рубіжному Луганської області окупанти почали ховати людей, яких вбили навесні.