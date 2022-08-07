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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні, – ОВА

У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні, – ОВА

Київ • УНН

 • 103129 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти в Рубіжному почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні. Про це інформує УНН.

Деталі

У Рубіжному окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому. В першу чергу, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення.

Цитата

"Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які досі лежали посеред вулиць", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо

Керівники-"колаборанти" тимчасово окупованих територій Луганської області заявляли, що у місті Соледар українські силовики розстрілюють проросійськи налаштованих мирних жителів. Такі ж факти були зафіксовані в Рубіжному і в Сєвєродонецьку.

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