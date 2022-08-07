В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты в Рубежном начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле. Об этом сообщает УНН.
Детали
В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад. В первую очередь россияне проверяли территорию объектов социального значения.
Цитата
“Хочется спросить – а еще позже нельзя было начать? ", – отметил Гайдай.
Напомним
Руководители-"коллаборанты" временно оккупированных территорий Луганской области заявляли, что в городе Соледаре украинские силовики расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей. Такие же факты были зафиксированы в Рубежном и Северодонецке.