В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле, - ОВА

Детали

В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад. В первую очередь россияне проверяли территорию объектов социального значения.

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“Хочется спросить – а еще позже нельзя было начать? ", – отметил Гайдай.

Напомним

Руководители-"коллаборанты" временно оккупированных территорий Луганской области заявляли, что в городе Соледаре украинские силовики расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей. Такие же факты были зафиксированы в Рубежном и Северодонецке.