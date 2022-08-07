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В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле, - ОВА

Киев • УНН

 • 103128 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты в Рубежном начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле. Об этом сообщает УНН.

Детали

В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад. В первую очередь россияне проверяли территорию объектов социального значения.

Цитата

“Хочется спросить – а еще позже нельзя было начать? ", – отметил Гайдай.

Напомним

Руководители-"коллаборанты" временно оккупированных территорий Луганской области заявляли, что в городе Соледаре украинские силовики расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей. Такие же факты были зафиксированы в Рубежном и Северодонецке.

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