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В Луганской области преступникам грозит до 14 лет тюрьмы за нападение на правоохранителей

В Луганской области преступникам грозит до 14 лет тюрьмы за нападение на правоохранителей

Киев • УНН

 • 6298 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Луганской области прокуратура расследует дело о нападении участников организованной преступной группы на правоохранителей. Преступникам грозит до 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что ранее судимый житель Станично-Луганского района создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой в течение декабря 2014 - января 2015 года похитили стальную трубу длиной 1690 метров, чем нанесли государству 2 млн грн убытков.

При этом, во время похищения преступники совершили выстрелы из огнестрельного оружия в сторону правоохранителей, которые прибыли на место происшествия. Также злоумышленники применив наручники, начали наносить удары в различные части тела, причинив легкие телесные повреждения полицейским.

После этого участники ОПГ незаконно завладели служебными удостоверениям, огнестрельным оружием и боевыми припасами, которые предоставлены правоохранителям для выполнения их служебных обязанностей и завладели транспортным средством, на котором прибыли члены следственно-оперативной группы. Досудебное следствие продолжается.

По факту дела возбуждены уголовные производства по 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 УК.

Справка: за совершение уголовных преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 УК Украины предусмотрено наказание на срок до 14 лет лишения свободы.

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