На Луганщині злочинцям загрожує до 14 років тюрми за напад на правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Луганщині прокуратура розслідує справу щодо нападу учасниками організованої злочинної групи на правоохоронців. Злочинцям загрожує до 14 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що раніше судимий мешканець Станично-Луганського району створив та очолив організовану злочинну групу, учасники якої протягом грудня 2014—січня 2015 року викрали стальну трубу довжиною 1690 метрів, чим завдали державі 2 млн грн збитків.
При цьому, під час викрадення трубопроводу злочинці здійснили постріли з вогнепальної зброї у бік правоохоронців, які прибули на місце події. Також зловмисники застосувавши кайданки, почали наносити удари у різні частини тіла, спричинивши легкі тілесні ушкодження поліцейським.
Після цього учасники ОЗГ незаконно заволоділи службовими посвідченнями, вогнепальною зброєю та бойовими припасами, що надані правоохоронцям для виконання їх службових обов’язків та заволоділи транспортним засобом, на якому прибули члени слідчо-оперативної групи. Досудове слідство триває.
За фактом справи відкрито кримінальні провадження за 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 ККУ.
Довідково:за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України передбачено покарання на строк до 14 років позбавлення волі.