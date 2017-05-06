В Луганской области задержали авто с 300 кг колбасы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня утром офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы и сотрудники спецподразделения ГФС "Фантом" на окраине населенного пункта Трехизбенка задержали автомобиль "ВАЗ", которым пытались перевезти 300 кг колбасных изделий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Автомобилем на временно неподконтрольную территорию ехали двое жителей Новоайдарского района. При осмотре транспортного средства обнаружено колбасные изделия общим весом 300 килограммов. Мужчины планировали незаконно переместить колбасные изделия на временно неподконтрольную территорию Луганской области через реку Северский Донец в районе н.п. Трехизбенка", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГФС составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-3 КУоАП.
Предварительная сумма оценки товара составила 30 тыс. грн.
Напомним, двух украинцев задержали за попытку провезти в РФ сало в мешках.