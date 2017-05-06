На Луганщині затримали авто із 300 кг ковбаси

"Автомобілем на тимчасово непідконтрольну територію їхали двоє жителів Новоайдарського району. Під час огляду транспортного засобу виявлено ковбасні вироби загальною вагою 300 кілограмів. Чоловіки планували незаконно перемістити ковбасні вироби на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області через річку Сіверський Донець в районі н. п. Трьохізбенка", - йдеться у повідомленні.

Співробітниками ДФС складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.204-3 КУпАП.

Попередня сума оцінки товару становила 30 тис. грн.

Нагадаємо, двох українців затримали за спробу провезти до РФ сало в мішках.