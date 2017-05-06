На Луганщині затримали авто із 300 кг ковбаси
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні вранці офіцери оперативних підрозділів Держприкордонслужби та співробітники спецпідрозділу ДФС "Фантом" на околиці населеного пункту Трьохізбенка затримали автомобіль "ВАЗ", яким намагалися перевезти 300 кг ковбасних виробів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Автомобілем на тимчасово непідконтрольну територію їхали двоє жителів Новоайдарського району. Під час огляду транспортного засобу виявлено ковбасні вироби загальною вагою 300 кілограмів. Чоловіки планували незаконно перемістити ковбасні вироби на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області через річку Сіверський Донець в районі н. п. Трьохізбенка", - йдеться у повідомленні.
Співробітниками ДФС складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.204-3 КУпАП.
Попередня сума оцінки товару становила 30 тис. грн.
Нагадаємо, двох українців затримали за спробу провезти до РФ сало в мішках.