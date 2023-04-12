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В Луганской области враг применяет артиллерию чаще, чем на Бахмутском направлении - ОВА

Киев • УНН

 • 541504 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Луганской области украинские военные пытаются изо всех сил истощить российских оккупантов, снизить их боевой дух, пока готовятся украинские резервы. Тут враг применяет артиллерию чаще, чем на Бахмутском направлении. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов, передает УНН со ссылкой на сообщение ОВА.

По данным ОВА, на Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки.

Цитата

«Украинские военные героически отбивают все атаки россиян. Стараемся изо всех сил истощить врага, снизить его боевой дух, пока готовятся наши резервы. Кстати, ствольную и реактивную артиллерию здесь противник применяет чаще даже Бахмутского направления», - отметил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов.

Детали

Кроме того, сообщается, что не уменьшается количество случаев незаконного ареста взрослого гражданского населения на захваченный территориях.

«Оккупанты незаконно лишили свободы и удерживают в СИЗО города Луганск трех жителей Нижнедуванской громады, что на Сватовщине», - говорится в сообщении.

Противник также, как указано, продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях.

"В частности, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки. В то же время, в Кряковке для увеличения количества койкомест захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Получить медицинскую помощь в этих медицинских учреждениях могут исключительно представители российских оккупационных войск", - сказали в ОВА.

Дополнение

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения, танковые и воздушно-десантные войска россии, действующие в Луганском регионе, уже на протяжении значительного промежутка времени завязли на нескольких направлениях и только снижают боевой потенциал своего войска.

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