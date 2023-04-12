На Луганщині ворог застосовує артилерію частіше, ніж на Бахмутському напрямку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Луганщині українські військові намагаються щосили виснажити російських окупантів, знизити їх бойовий дух, поки готуються українські резерви. Тут ворог застосовує артилерію частіше, ніж на Бахмутському напрямку. Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов, передає УНН з посиланням на повідомлення ОВА.
За даними ОВА, на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки.
Цитата
«Українській військові героїчно відбивають всі атаки росіян. Намагаємося щосили виснажити ворога, знизити його бойовий дух, поки готуються наші резерви. До речі, ствольну та реактивну артилерію тут противник застосовує частіше навіть за Бахмутський напрямок», - зазначив виконувач обов’язків начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.
Деталі
Орім того, повідомляється, що не меншає випадків незаконного арешту дорослого цивільного населення на захоплений територіях.
«Окупанти незаконно позбавили волі та утримують в СІЗО міста Луганськ трьох жителів Нижньодуванської громади, що на Сватівщині», - йдеться в повідомленні.
Противник також, як вказано, продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.
"Зокрема, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки. Водночас, у Кряківці для збільшення кількості ліжкомісць загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Отримати медичну допомогу у цих медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ", - сказали в ОВА.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що мотострілецькі підрозділи, танкові та повітрянодесантні війська росії, що діють в Луганському регіоні, уже упродовж значного проміжку часу зав’язли на декількох напрямках та лише знижують бойовий потенціал свого війська.