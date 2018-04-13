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В Луганской области обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Вчера, между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района, в заброшенном блиндаже, правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

"Из схрона изъято: 72 гранаты (" РГД-5" и "Ф-1"), 20 осколочно-фугасных малокалиберных арт-систем калибром 23 мм, 10 бронебойных патронов, две противотанковые мины ТМ-62м со взрывателями к ним, двадцать пять ВОГ-17м, два выстрела к БМП-1, четыре РПГ-22 ПГ7-с, три осколочные гранаты ПГ-9 73 мм, три осколочные гранаты СПГ-9, три УЗРГМ-2, четыре УЗРГМ, 3180 патронов различного калибра, четыре снаряда ОФ-26 и корпус противотанковой гранаты с запалом к ​​ней", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов в Одессе.

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