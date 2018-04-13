На Луганщині виявили схованку з великою кількістю боєприпасів

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вчора, між селами Комишуваха та Вікторівка Попаснянського району, у покинутому бліндажі, правоохоронці виявили схрон боєприпасів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.

"Зі схрону вилучено: 72 гранати ("РГД-5" та "Ф-1"), 20 осколково-фугасних малокаліберних арт-систем калібром 23 мм, 10 бронебійних набоїв, дві протитанкові міни ТМ-62м з підривниками до них, двадцять п’ять ВОГ-17м, два постріли до БМП-1, чотири РПГ-22, ПГ7-С, три осколкові гранати ПГ-9 73 мм, три осколкові гранати СПГ-9, три УЗРГМ-2, чотири УЗРГМ, 3180 набоїв різного калібру, чотири снаряди ОФ-26 та корпус протитанкової гранати з запалом до неї", - йдеться у повідомленні.

Вилучене спрямовано на дослідження. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів в Одесі. 

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