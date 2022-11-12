В Луганской области украинские военные ударили по оккупантам: 27 рашистов погибли, еще 18 ранены

Цитата

“По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными”, – говорится в сообщении.

Также авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 80 210 человек, 2838 танков и сотен единиц военной техники.