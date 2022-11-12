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На Луганщині українські військові ударили по окупантам: 27 рашистів загинуло, ще 18 поранено

На Луганщині українські військові ударили по окупантам: 27 рашистів загинуло, ще 18 поранено

Київ • УНН

 • 282942 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил підтвердив ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області. В результаті, 27 рашистів загинуло, ще 18 поранено, передає УНН.

Цитата

“За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 - пораненими”, – йдеться в повідомленні.

Також авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 80 210 осіб, 2838 танків та сотень одиниць військової техніки.

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