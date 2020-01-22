В Луганской области будут судить добровольца батальона "Айдар" за убийство военного
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Луганской области будут судить мужчину, который в составе добровольческого батальона "Айдар" из личной неприязни убил военнослужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Под процессуальным руководством Беловодского отдела Старобельской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении бывшего военнослужащего по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в июле 2014 года указанное лицо, находясь в составе добровольческого батальона "Айдар", по мотивам личной неприязни осуществило три прицельных выстрела из автомата Калашникова в служащего военной комендатуры города Счастье. Один из выстрелов попал в голову 30-летнего мужчины, чем причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
В марте 2017 года благодаря принятым мерам правоохранители установили лицо, причастное к совершению убийства. Собрав достаточное количество доказательств, мужчине сообщили о подозрении и, учитывая, что последний скрывался от органов следствия, объявили его в розыск.
В сентябре 2019 года установлено местонахождение подозреваемого и по ходатайству прокуратуры судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас обвиняемый в умышленном убийстве ждет судебного разбирательства в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам лишения свободы за нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть солдата.