На Луганщині судитимуть добровольця батальйону "Айдар" за вбивство військового
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Луганщині судитимуть чоловіка, який у складі добровольчого батальйону "Айдар" з особистої неприязні вбив військовослужбовця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього військовослужбовця за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, у липні 2014 року вказана особа, перебуваючи у складі добровольчого батальйону "Айдар", з мотивів особистої неприязні здійснила три прицільні постріли з автомата Калашникова у службовця військової комендатури міста Щастя. Один з пострілів влучив в голову 30-річного чоловіка, чим заподіяно тілесні ушкодження, несумісні з життям.
У березні 2017 року завдяки вжитим заходам правоохоронці встановили особу, причетну до вчинення вбивства. Зібравши достатню кількість доказів, чоловіку повідомили про підозру та, враховуючи, що останній переховувався від органів слідства, оголосили його в розшук.
У вересні 2019 року встановлено місцезнаходження підозрюваного та за клопотанням прокуратури судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі обвинувачений в умисному вбивстві чекає судового розгляду в слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині військовослужбовця засуджено до 5 років позбавлення волі за порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть солдата.