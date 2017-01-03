В Луганской области СБУ задержала члена диверсионной группы террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Луганской области участника диверсионной группы террористической организации "ДНР / ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
На контролируемую силами АТО территорию диверсант хотел проникнуть с разведывательной целью. При задержании пытался оказать вооруженное сопротивление правоохранителям. Боестолкновения завершилось захватом боевика, который оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска.
Выяснилось, что 25-летний преступник в 2014 году принял участие в боевых действиях в районе Станицы Луганской. Возглавляемая им "военная комендатура" получила среди луганчан зловещую известность из-за того, что там насильно удерживались, подвергались пыткам и вывозились на принудительные работы патриотически настроенные граждане, в том числе, местные журналисты.
Сейчас террористу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие устанавливает причастность боевика к совершению других преступлений против украинских военных и гражданского населения.