На Луганщині СБУ затримала члена диверсійної групи терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Служба безпеки України затримала на Луганщині учасника диверсійної групи терористичної організації “ДНР/ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
На контрольовану силами АТО територію диверсант хотів проникнути із розвідувальною метою. При затриманні намагався чинити збройний опір правоохоронцям. Боєзіткнення завершилось захопленням бойовика, який виявився колишнім “начальником штабу військової комендатури” одного з районів Луганська.
З'ясувалося, що 25-річний злочинець у 2014 році узяв участь у бойових діях у районі Станиці Луганської. Очолювана ним “військова комендатура” здобула серед луганчан зловісну відомість через те, що там насильно утримувалися, піддавалися тортурам та вивозилися на примусові роботи патріотично налаштовані громадяни, у тому числі, місцеві журналісти.
Наразі терористу оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановлює причетність бойовика до скоєння інших злочинів проти українських військових та цивільного населення.