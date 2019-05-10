В Луганской области россиянина выдворили из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Луганской области полицейские выдворили из Украины гражданина РФ за нарушение миграционного законодательства. Об этом спикер регионального управления Нацполиции Татьяна Погукай написала в своем Facebook, передает УНН.
Правоохранители Луганской области в рамках проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант" обнаружили 41-летнего гражданина Российской Федерации, который жил в с. Светлое Старобельского района с нарушением правил пребывания в Украине.
В отношении гражданина сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).
Старобельский районный суд принял решение о его принудительном выдворении за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.
Сотрудники полиции передали пограничникам гражданина РФ для последующего выдворения с территории Украины.
Напомним, с Кировоградщины принудительно выдворили гражданина РФ.