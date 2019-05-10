На Луганщині росіянина видворили з України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Луганщині поліцейські видворили з України громадянина РФ за порушення міграційного законодавства. Про це речник регіонального управління Нацполіціі Тетяна Погукай написала у своєму Facebook, передає УНН.
Правоохоронці Луганської області в рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант" виявили 41-річного громадянина Російської Федерації, який мешкав у с. Світле Старобільського району з порушенням правил перебування в Україні.
Відносно громадянина співробітниками поліції було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).
Старобільський районний суд прийняв рішення про його примусове видворення за межі України з забороною в’їзду строком на 5 років.
Співробітники поліції передали прикордонникам громадянина РФ для подальшого видворення з території України.
Нагадаємо, з Кіровоградщини примусово видворили громадянина РФ.