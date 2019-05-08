З Кіровоградщини примусово видворили громадянина РФ
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 травня. УНН. У Кіровоградській області знайшли та видворили 59-річного громадянина Російської Федерації, який не легалізував своє проживання в Україні. Про це проінформували в прес-службі управління ДМС області, передає УНН.
У ДМС зазначили, що чоловік у 2017 році приїхав до Кіровоградщини для одруження та проживання однією сім’єю з місцевою жителькою. Офіційно вони не побралися, а за час проживання в Україні іноземець так не і подбав про узаконення свого проживання.
Працівники Новоукраїнського районного сектору УДМС в області у 2018 році притягнули громадянина РФ до адміністративної відповідальності та прийняли рішення про примусове повернення, яке він у встановлений термін не виконав.
Районний суд задовольнив адміністративний позов про примусове видворення. Чоловіка доставили до пункту пропуску "Велика Писарівка", що на Сумщині, для перетину державного кордону з Росією.
Нагадаємо, на ринку "Троєщина" у Києві виявили 49 громадян іноземних країн, які порушили міграційне законодавство.