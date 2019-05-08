Из Кировоградской области принудительно выдворили гражданина РФ
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 мая. УНН. В Кировоградской области нашли и выдворили 59-летнего гражданина Российской Федерации, который не легализовал свое проживание в Украине. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГМС области, передает УНН.
В ГМС отметили, что мужчина в 2017 году приехал в Кировоградскую область для бракосочетания и проживания одной семьей с местной жительницей. Официально они не поженились, а за время проживания в Украине иностранец так не и позаботился об узаконивании своего проживания.
Работники Новоукраинского районного сектора УГМС в области в 2018 году привлекли гражданина РФ к административной ответственности и приняли решение о принудительном возвращении, которое он в установленный срок не выполнил.
Районный суд удовлетворил административный иск о принудительном выдворении. Мужчину доставили в пункт пропуска "Большая Писаревка" в Сумской области для пересечения государственной границы с Россией.
Напомним, на рынке "Троещина" в Киеве обнаружили 49 граждан иностранных государств, которые нарушили миграционное законодательство.