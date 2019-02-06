В Луганской области почти 500 потребителей до сих пор остаются без света
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Некоторые населенные пункты в Марковском и Меловском районах Луганской области, а это почти 500 потребителей, которые до сих пор остаются без электроснабжения. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-центре ООО "Луганское энергетическое объединение".
"На данный момент еще, к сожалению, села Благодатное и Красная Заря Миловского района полностью обесточены - это 365 абонентов. Частично находится без света села Диброва, Никольск, Никольск-1, Шелестовка в Меловском районе", - сообщили в пресс-центре.
Также в Марковском районе пока полностью без света остаются жители села Зориновка, - 126 абонентов, обесточены также села Веселое и Липовое.
Отмечается, что восстановлению линий препятствуют погодные условия и тот факт, что часть линий расположенные на территории Российской Федерации.
Напомним, что накануне, в результате ухудшения погодных условий, без электроснабжения остались почти 800 потребителей в Меловском, Марковском и Беловодском районах.
В частности, на территории Беловодского района полностью обесточенными были 7 населенных пунктов из-за обледенения проволоки.
Ранее УНН сообщал, что недавно в течение двух дней тысячи потребителей в разных частях подконтрольной Луганской области остались без света, став заложниками ухудшение погодных условий.