В Луганской области почти 500 потребителей до сих пор остаются без света

"На данный момент еще, к сожалению, села Благодатное и Красная Заря Миловского района полностью обесточены - это 365 абонентов. Частично находится без света села Диброва, Никольск, Никольск-1, Шелестовка в Меловском районе", - сообщили в пресс-центре.



Также в Марковском районе пока полностью без света остаются жители села Зориновка, - 126 абонентов, обесточены также села Веселое и Липовое.



Отмечается, что восстановлению линий препятствуют погодные условия и тот факт, что часть линий расположенные на территории Российской Федерации.



Напомним, что накануне, в результате ухудшения погодных условий, без электроснабжения остались почти 800 потребителей в Меловском, Марковском и Беловодском районах.



В частности, на территории Беловодского района полностью обесточенными были 7 населенных пунктов из-за обледенения проволоки.



Ранее УНН сообщал, что недавно в течение двух дней тысячи потребителей в разных частях подконтрольной Луганской области остались без света, став заложниками ухудшение погодных условий.