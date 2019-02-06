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На Луганщині майже 500 споживачів досі залишаються без світла

На Луганщині майже 500 споживачів досі залишаються без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Деякі населені пункти у Марківському та Міловському районах Луганщини, а це майже 500 споживачів, досі залишаються без електропостачання. Про це повідомили журналісту УНН у прес-центрі ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

“На даний момент ще, на жаль, села Благодатне та Червона Зоря Міловського району повністю знеструмлені - це 365 абонентів. Частково перебуває без світла села Діброва, Нікольськ, Нікольськ-1, Шелестівка у Міловському районі”, - повідомили у прес-центрі.

Також у Марківському районі наразі повністю без світла залишаються жителі села Зоринівка, - 126 абонентів, знеструмлені також села Веселе та Липове.

Зазначається, що відновленню ліній перешкоджають погодні умови та той факт, що частина ліній розташовані на території Російської Федерації.

Нагадаємо, що напередодні, внаслідок погіршення погодних умов, без електропостачання залишились майже 800 споживачів у Міловському, Марківському та Біловодському районах.

Зокрема на території Біловодського району повністю знеструмленими були 7 населених пунктів через обмерзання дроту.

Раніше УНН повідомляв, нещодавно протягом двох днів тисячі споживачів в різних частинах підконтрольної Луганщини опинилися без світла, ставши заручниками погіршення погодних умов.

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