В Луганской области мужчина пытался продать три гранатомета

В рамках открытого уголовного производства жителя Северодонецка задержали во время очередной попытки продать три ракетно-противотанковых гранатомета. Ранее мужчина реализовал восемь тротиловых шашек, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра - этот факт задокументировали оперативники спецслужбы.



"Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба.



Следственные действия продолжаются.



Как сообщал УНН, во Львове задержали мужчину, который пытался продать гранатомет.