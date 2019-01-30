На Луганщині чоловік намагався продати три гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У рамках операції Об’єднаних сил співробітники СБУ спільно з Нацполіцією затримали мешканця Луганщини, який займався збутом гранатометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
У межах відкритого кримінального провадження мешканця Сєверодонецька затримали під час чергової спроби продати три ракетно-протитанкових гранатомети. Раніше чоловік реалізував вісім тротилових шашок, 15 гранат із запалами та понад півтори тисячі набоїв різного калібру – цей факт задокументували оперативники спецслужби.
"Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє прес-служба.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, у Львові затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет.