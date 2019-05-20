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На лето Укрзализныця продлила маршруты двух поездов до Бердянска и Геническа

Киев  •  УНН

 • 8728 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. К летним перевозкам Укрзализныця продлила маршрут некоторых поездов до курортных городов. В частности, с 1 июня поезд № 243/244 Ивано-Франковск - Киев будет курсировать в Бердянск, а поезд № 114/118 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Укрзализныци.

В частности, поезд № 243 будет курсировать из Ивано-Франковска в Бердянск с 1 июня по 1 сентября ежедневно. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, прибытие в Киев в 8:48 и в Бердянск в 00:40. Обратно отправление из Бердянска в 01:45, прибытие в Киев в 18:45 и в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд № 114 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно, отправление из Черновцов в 19:46, прибытие в Киев в 8:06 и в Геническ в 00:30. Обратно отправление поезда из Геническа в 03:45, прибытие в Киев в 19:23 и в Черновцы - в 7:57. Подробнее с расписанием движения этих поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

"Для удлинения маршрутов поездов нам пришлось изменить их график движения - теперь они будут отправляться в ночное время. Но компенсацией за это будет возможность путешествовать в места отдыха без пересадок, а нам - оптимально использовать подвижной состав", - рассказал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан.

По предварительным расчетам, более рациональное использование подвижного состава позволит лишь двумя поездами ежедневно дополнительно перевозить 2 тыс. пассажиров или свыше 200 тыс. человек - за сезон летних отпусков.

Напомним, Укрзализныця этого года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Украинские Национальные Новости

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